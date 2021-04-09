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9:52

Для участника протеста 31 января запросили 8 лет колонии за распыление газа в лицо силовику

фото ЗакС политика Для участника протеста 31 января запросили 8 лет колонии за распыление газа в лицо силовику

Прокуратура потребовала отправить на 8 лет в колонию уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, обвиняемого в нападении на силовика на протестной акции 31 января в Москве, уведомляет "ОВД-Инфо".

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия, опасного для жизни, к представителю власти. Как полагают следователи, он распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии на Комсомольской площади.

Отмечается, что Грин-Романов полностью признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Напомним, после акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, прошедших 23, 31 января и 2 февраля по всей России, возбудили около сотни уголовных дел, в том числе по ст. 318, ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 (Умышленное блокирование дорог) и другим.

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