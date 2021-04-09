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10:31

В отделении КПРФ в Сыктывкаре открылась выставка "Шиес - там, где рождается свобода"

фото ЗакС политика В отделении КПРФ в Сыктывкаре открылась выставка "Шиес - там, где рождается свобода"

В локальном отделении партии КПРФ в Сыктывкаре открылась фотовыставка "Шиес - там, где рождается свобода", посвященная борьбе жителей Севера со скандальным проектом по строительству свалки в лесу близ одноимённой станции в Архангельской области.

В экспозиции представлены фото с мест событий. Посетители также могут ознакомиться с видеохроникой тех дней, снятой корреспондентами "7×7", 29.RU, Sota.vision, Deutsche Welle и других СМИ.

Секретарь по организационно-партийной работе в КПРФ Коми Ксения Соколова отметила, что "выставка будет передвижная, потому что протест народный". В Сыктывкаре на экспозицию можно будет попасть вплоть до 31 мая, дальше фотографии уедут в Усинск.

Напомним, борьба против возведения свалки велась на Шиесе как минимум с 2018 года. По мнению политологов, именно своим "стоянием на Шиесе" граждане добились остановки проекта "Экотехнопарк", более того, отставки глав Архангельской области и республики Коми весной 2020 года тоже связаны с непопулярными действиями чиновников на станции.

В начале февраля текущего года силовики разогнали лагерь эковолонтеров, стоявший близ станции. Активисты наблюдали за тем, как ведутся работы по рекультивации местности, начавшиеся после вступления в силу судебного решения, которым ООО "Технопарк" было запрещено строить мусорный полигон. Лагерь, полный протестно настроенных граждан, простоял близ станции около двух лет.

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