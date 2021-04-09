Финляндия может снять часть "антивирусных" ограничений к лету

Руководство Финляндии рассчитывает ослабить "антиковидные" ограничения уже к лету, приводит местное издание Yle высказывание премьер-министра страны Санны Марин. Речь может идти, в том числе, и о частичном открытии границ.

Марин, при этом, подчеркнула, что "ограничения, возможно, придется снимать медленнее, чем ожидается, или, возможно, потребуется их восстановить".

Ранее Yle, ссылаясь на близкие к финскому правительству источники, сообщало, что после того, как в республике отменят локдаун, первым разрешат вернуться к привычной деятельности кафе и ресторанам. На втором этапе будут сняты ограничения, установленные региональными властями, а в июне-июле могут снять запрет на проведение массовых мероприятий.

На сегодняшний день, по официальным данным, в Финляндии коронавирус был обнаружен у почти 81 тысяч человек, излечились при этом 46 тысяч граждан, умерли - 866.