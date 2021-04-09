В РФ вновь растет количество новых случаев COVID-19: вирус выявили у более 9 тысяч человек

По состоянию на утро 9 апреля на территории РФ зафиксировано 9 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно о 4 623 984 гражданах, заразившихся с начала пандемии.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 402 человек, всего погибли 102 247 заболевших.

Излечились при этом ещё 9 662 инфицированных, а общее количество выздоровевших достигло отметки в 4 248 700.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Москве – 2421, Петербурге – 703, Московской области – 594, Нижегородской области – 249, Ростовской области (242).