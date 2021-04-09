Независимые мундепы определились с делегатами на Всероссийский Земский съезд

Независимые муниципалы Петербурга определились со списком делегатов, которые должны будут отправиться на Всероссийский Земский съезд в Великом Новгороде.

Мероприятие, напомним, пройдёт с 22 по 23 мая текущего года.

Оргкомитет съезда ранее утвердил, что от Москвы и города на Неве на собрание поедут по 4 человека.

По результатам голосования, Петербург на съезде будут представлять:

- Светлана Уткина, МО "Финляндский округ", заручившаяся поддержкой 82% участников голосования;

- Виталий Боварь, МО "Владимирский округ", 68%;

- Алексей Касаткин, МО "Васильевский", 51%;

- Ирина Майорова, МО "Гражданка", 48%.

Следует добавить, что не так давно Уткину лишили мандата депутата. Сейчас она судится за возвращение своего статуса.

"Согласно решениям Всероссийского организационного комитета, предусмотрено три формы участия в работе съезда: делегат (участник с правом голоса), участник (с правом на выступления и внесение предложений, но без права участия в голосовании по вопросам съезда) и гость (приглашённые эксперты и другие лица)", - уточнили в оргкомитете.

Цель Земского съезда - выработать общие требования для будущей реформы МСУ, предполагающей расширение бюджетов и полномочий муниципалов. Мероприятие организуется за счет добровольных пожертвований.