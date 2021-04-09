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12:26

Анохин согласился идти на выборы не от "Единой России"

фото ЗакС политика Анохин согласился идти на выборы не от "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин в пятницу, 9 апреля, записал видеообращение, в котором заявил, что не будет обжаловать свой недопуск до праймериз "Единой России". По его словам, это решение было принято после совещания со своими соратниками.

"Обжаловать решение у человека, который превратил в частное предприятие и парламент Санкт-Петербурга, и партию, - это бессмысленная и лишняя трата времени", - заявил депутат.

Единоросс отметил, что "борьба на этом не заканчивается" и он будет добиваться демократизации городского парламента.

В разговоре с ЗАКС.Ру Анохин подтвердил, что намерен участвовать в выборах по 12-му одномандатному округу. Он сказал, что пока не вел переговоров с представителями других партий. В течение ближайшей недели депутат намерен проводить встречи с избирателями, чтобы понять, готовы ли они при необходимости поставить подписи за его выдвижение и разделяют ли его позицию в отношении спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, которого Анохин в очередной раз назвал "врагом парламентаризма".

- Должно быть массовое движение поддержки, - добавил депутат.

По словам единоросса, за последние дни он уже получил около 80 сообщений от петербуржцев, которые написали ему слова признательности.

Напомним, Анохина не допустили до процедуры предварительного голосования по выдвижению кандидатов в ЗакС от "Единой России", сославшись на дискредитацию партии, не соблюдение этических норм и отклонение от коллегиальной партийной позиции. Спикер ЗакС и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров заявил, что решение об отказе в регистрации комитет по организации праймериз принял единогласно.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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