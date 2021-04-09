МО "Гражданка" сэкономило на закупках 13,6 млн рублей

В совете муниципального образования "Гражданка" сообщили об экономии для местного бюджета 13,6 млн рублей в результате закупочной деятельности в 2020 году. По словам главы муниципалитета Елены Беляевой, это 34% от объема всех контрактов, по которым проводились торги и котировки.

- В ряде муниципалитетов есть такая практика, когда конкурсную документацию поручают готовить организациям. Мы отказались от этого пути, - рассказала ЗАКС.РУ Беляева. - Мы сами занимались подготовкой технических заданий. Есть еще такая практика, когда закупки на комплексное благоустройство делаются одним лотом. Поэтому фирмы, которые могли бы принять участие, допустим, в рубке деревьев или завозе песка, но не имеют мощности для ямочного ремонта, не могут участвовать в подобных закупках. Мы отказались от такой практики. Поэтому у нас было много закупок, много участников, была конкуренция.

Всего в 2020 году в МО "Гражданка" были проведены 52 конкурентные процедуры на общую сумму 26,6 млн рублей. Сумма всех муниципальных контрактов составила 32 млн рублей.

Сэкономленные средства муниципалы пообещали направить на строительство новых детских и спортивных площадок, а также на решение других проблем в сфере благоустройства.