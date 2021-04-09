Соцобъектами в новостройках Петербурга займется специальная комиссия Смольного

Комитет по строительству Петербурга 8 апреля направил на антикоррупционную экспертизу документ, определяющий состав и полномочия городской Градостроительной комиссии, которая будет осуществлять контроль за возведением застройщиком социальных объектов при строительстве новых кварталов.

"Реализация положений Проекта исключит возможность появления объектов жилищного строительства, не обеспеченных объектами обслуживания жилой застройки, и, как следствие, снизит уровень социальной напряженности населения в кварталах новой застройки", — говорится в пояснительной записке к постановлению о создании Градостроительной комиссии.

Документ описывает порядок работы Градостроительной комиссии. Результатом работы будет координация действий исполнительных органов власти для обеспечения новых кварталов комфортной городской средой. Задачей Комиссии станет оценка строящихся объектов на наличие развитой социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, центров досуга, площадок для занятия спортом, а также инженерно-транспортной инфраструктуры. Решения комиссии будут обязательны для выполнения соответствующими комитетами.

Узнать о планируемых сроках начала работы комиссии и получить комментарий от комитета по строительству ЗАКС.Ру не удалось.

Впервые проект документа о создании Градостроительной комиссии появился в мае 2020 года. Всего было представлено пять версий проекта. В первой публикации документа говорилось, что председателем комиссии должен был стать вице-губернатор, отвечающий за строительство в городе, но уже ко второй редакции должность председателя отошла губернатору. К пятой правке текста к обсуждению решили привлечь главу администрации района, на территории которого будет расположен рассматриваемый объект.

Депутат Заксобрания Александр Рассудов (КПРФ), член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам считает идею такой комиссии положительным шагом к контролю строительства нового жилья.

- Она [комиссия] внесет правовую определенность, потому что проверка на обеспечение социальной инфраструктуры происходит всего лишь на основании приказа КГА. Работа этой комиссии будет регламентирована постановлением правительства, что уже позитивный сдвиг. То, насколько эффективна она будет - только время покажет. <...> Просто к решению этой проблемы нужно подходить без резких движений, - сказал Рассудов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Обратиться к комиссии смогут как юридические, так и физические лица-правообладатели земельных участков. В последней редакции документа указано, что направить обращение смогут и те, кто лишь ожидает перехода прав собственности. Правда, вопросы на повестку дня будут утверждать члены комиссии. Решения будут приниматься голосованием членов комиссии, среди которых главы профильных комитетов, но в тексте документа сообщается, что комиссия может привлекать к работе экспертов, ученых и специалистов, а также различные организации вне зависимости от их "ведомственной принадлежности" и создавать рабочие группы.

По мнению депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева ("Справедливая Россия"), для решения проблем кварталов, сданных без развитой инфраструктуры, необходимо, чтобы все условия договоров с застройщиками публично утверждались городом, а застройщики были обязаны выполнять обещания под риском попасть под жесткие санкции. Депутат считает, что новая комиссия не изменит положение дел в городе.

- Создают очередную комиссию, ну и что? Ничего не изменится. Что, сегодня вице-губернатор не может выехать [на объект] и посмотреть? Глупости какие. Это все для отвода глаз создается. Функции никакие, это вообще не орган власти и законом не предусмотрен. Погремушка лишняя, отвлекать внимание населения, - заявил Ковалев в разговоре с ЗАКС.Ру.

Попытка создать структуру, которая могла бы решить проблему отсутствия социальных объектов в новых районах была предпринята еще в 2017 году. Тогда, как писал "Деловой Петербург", планировалось создать "Фонд социальных обязательств", который пополнялся бы за счет отчислений застройщиков за каждый квадратный метр жилья. По замыслу девелоперов, средств фонда должно было хватить на строительство недостающих объектов инфраструктуры. Планировалось, что с каждого метра застройщик будет отдавать 11 тысяч рублей, строители посчитали такой взнос слишком большой платой. До создания фонда дело так и не дошло.

Константин Леньков

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