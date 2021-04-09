Цивилёв предлагает лишать водителей-нарушителей скидок на оплату штрафов

Депутат Законодательного собрания Петербурга, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе города Алексей Цивилёв выступил с идеей лишать автомобилистов, часто нарушающих ПДД, возможности оплачивать штрафы со скидкой. Соответствующее предложение парламентарий предложил изучить Министерству транспорта России и ГИБДД.

Цивилёв полагает, что предоставляемые нарушителям скидки должны побуждать их лишь к тому, чтобы они в дальнейшем внимательнее следили за ПДД и избегали повторных "промахов".

"У нас не единичны случаи, когда люди десятки и сотни раз нарушают скоростной режим, а мы им предоставляем "льготу". Это находится за пределами здравого смысла", - уверен единоросс.

Коррективы в КоАП, согласно которым водителям предоставлялась опция по оплате штрафов с 50-процентной скидкой, появились в 2016 году. Так, в части 1.3 статьи 32.2 указывается, что у граждан имеется возможность оплатить штраф за правонарушения в области дорожного движения (глава 12) в размере половины суммы наложенного взыскания, при условии, что оно будет погашено в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа.