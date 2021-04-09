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15:11

КС выступил за ужесточение наказания по уголовной статье "Побои"

фото ЗакС политика КС выступил за ужесточение наказания по уголовной статье "Побои"

Конституционный суд, заочно рассмотрев дело о домашнем насилии в одной оренбургской семье, выпустил постановление, в котором признал наказание по статье 116.1 УК ("Побои") не соответствующим основному закону РФ. Речь идет о случаях наказания лиц, ранее уже привлекавшихся в административном порядке за аналогичное деяние.

Казус рассмотренного дела состоит в том, что мужчина систематически избивал родственницу. В первый раз он отделался статьей КоАП. Второй такой случай обернулся для него уголовным делом, а парадоксальным образом, попавшись на третий раз, он снова отделался только административным взысканием. Законодательство пока не учитывает таких эксцессов и как бы "обнуляет" вину.

"Разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к разрешению конфликтов насилием", - говорится в тексте постановления.

Особо подчеркивается, что речь идет о систематическом насилии одного и того же нарушителя над одной и той же жертвой: даже в таком вопиющем случае закон не может в достаточной мере защитить пострадавшую сторону.

"КС РФ сказал, так не пойдет, надо что-то делать. Задним числом, конечно, брата законопатить в тюрьму нельзя, но надо придумать, как компенсировать страдания заявительнице и другим попавшим в такую же ситуацию. А главное, нужно (снова!) поменять статью о побоях в УК РФ, чтобы серийные домашние насильники получали адекватно деяниям", - простыми словами сделал вывод из юридического текста в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

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