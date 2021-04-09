Блокадная булочная на Петроградской стороне получит мемориальную доску

Петербургские чиновники заявили о готовности увековечить память о блокадной булочной, работавшей в доме 29 по Каменноостровскому проспекту, мемориальной доской. Это следует из ответа, который отправил вице-губернатор Александр Бельский лидеру региональных справедливороссов Марине Шишкиной, добивавшейся установки таблички.

"Чем была булочная для ленинградцев в блокадные годы – до конца понимают только свидетели тех страшных и трагических событий. А блокадников год от года становится, к сожалению, все меньше. Тем важнее не на словах, которых звучит в святые ленинградские даты иногда больше чем нужно, охранять памятные блокадные адреса", - отозвалась политик на хорошую для себя новость.

Бюрократическая часть процесса еще не закончена: нужно, чтобы сотрудники администрации Петроградского района передали требующиеся для установки таблички документы в комитет по культуре, после чего полагается провести специальное заседание Совета по мемориальным доскам.

В администрации Петроградского района, в свою очередь, подчеркивают, что инициатива принадлежит ученикам школы №80, которых впечатлили книги воспоминаний Натальи Дунаевской, ученицы довоенной Первой образцовой школы (ныне школы 80). Фактически она завещала последующим поколениям школьников установить мемориальную доску, отмечают в пресс-службе администрации.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.