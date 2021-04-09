В Петербурге растет электронный реестр исторических домов, не признанных памятниками

Специальный электронный реестр старинных петербургских домов, пока не имеющих охранного статуса КГИОП, стал насчитывать 11 тысяч объектов, передает пресс-служба Смольного. Ведут работу по его пополнению, помимо упомянутого комитета, КГА и комитета по информатизации и связи. Смысл этого труда, в частности, в том, чтобы максимально близко к оригиналу воссоздавать утраченные элементы зданий.

"Все работы будут проводиться на основании архивных документов и чертежей. Таким образом, после ремонта многие фасады в исторической части Петербурга будут соответствовать тем архитектурным идеям, которые были в них заложены авторами", - объяснил губернатор Александр Беглов.

Системой смогут пользоваться специалисты, нуждающиеся в исторических и технических сведениях о том или ином сооружении. У каждого фасада имеется своя "именная" карточка, что сделает реставрацию не только максимально приближенной к замыслу архитектора, но и максимально прозрачной для вех интересующихся историей города. Реестр будет активно использоваться при капитальном ремонте свыше 150 исторических домов в следующем году.

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