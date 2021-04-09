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17:48

На организатора "Артдокфеста" Виталия Манского напали активисты SERB

фото ЗакС политика На организатора "Артдокфеста" Виталия Манского напали активисты SERB

В очередной день кинофестиваля "Артдокфест" на его основателя, режиссера Виталия Манского напала группа неизвестных мужчин, которых он идентифицировал как представителей прокремлевского движения SERB, известного своими провокациями на разного рода негосударственных мероприятиях.

"На меня напали люди, один из них пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди <...> в итоге они были отбиты и они исчезли", - приводит его слова телеканал "Дождь".

Манского отбили сотрудники охраны кинотеатра и представители СМИ. Без их помощи, признался режиссер, произошедшее с ним имело все шансы "более грустно закончиться".

Отметим, что "сербовцы" навещают фестиваль со скандалом не в первый раз за последние годы.

Петербургские чиновники, в отличие от московских, "Артдокфест" в апреле 2021 года провести не дали, сославшись на опасность распространения коронавируса.

фото: Виталий Манский / Facebook

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