У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

Telegram-канал издания "Важные истории" сообщил о том, что у его главного редактора, Романа Анина, начался обыск, который проводят сотрудники Федеральной службы безопасности.

С чем связаны следственные действия, пока не сообщается. Журналист не выходит на связь. К нему едут адвокаты.

"Важные истории" - проект, созданный бывшими авторами "Новой газеты" Романом Аниным и Олесей Шмагун в прошлом году. Издание специализируется на остросоциальных и политических журналистских расследованиях и многократно становилось лауреатом престижной премии "Редколлегия".

UPD 18:56 Коллектив "Важных историй" предполагает, что обыск может быть связан с публикацией 2016 года в "Новой газете", имеющей название "Секрет „Принцессы Ольги". Как руководитель „Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?". Ранее Сечин из-за этого текста судился с журналистами и выиграл процесс.