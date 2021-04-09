18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:18

У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

фото ЗакС политика У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

Telegram-канал издания "Важные истории" сообщил о том, что у его главного редактора, Романа Анина, начался обыск, который проводят сотрудники Федеральной службы безопасности.

С чем связаны следственные действия, пока не сообщается. Журналист не выходит на связь. К нему едут адвокаты.

"Важные истории" - проект, созданный бывшими авторами "Новой газеты" Романом Аниным и Олесей Шмагун в прошлом году. Издание специализируется на остросоциальных и политических журналистских расследованиях и многократно становилось лауреатом престижной премии "Редколлегия".

UPD 18:56 Коллектив "Важных историй" предполагает, что обыск может быть связан с публикацией 2016 года в "Новой газете", имеющей название "Секрет „Принцессы Ольги". Как руководитель „Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?". Ранее Сечин из-за этого текста судился с журналистами и выиграл процесс.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

20:18 Турция закрывает границу для российских туристов

19:50 Елена Милашина отказалась от франко-немецкой премии "За права человека"

19:20 Активист Крисевич посвятил "запотевшему забралу" художественное произведение

19:10 Муниципал: Мундепы попросили прокурора наказать виновных в финансовых нарушениях администрации Адмиралтейского района

18:52 В Буграх прекратили незаконную добычу песка

18:18 У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

18:07 Машина депутата ЗакСа Бочкова угодила в ДТП

17:48 На организатора "Артдокфеста" Виталия Манского напали активисты SERB

17:17 В Петербурге растет электронный реестр исторических домов, не признанных памятниками

17:17 В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального

16:36 Блокадная булочная на Петроградской стороне получит мемориальную доску

16:03 За распыление газа в силовика участник акции 31 января получил 3,5 лет колонии

15:41 В Смольном готовятся вернуть в список гайд-парков площадь Ленина

15:25 У Северной Осетии сменился глава

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru