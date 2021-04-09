Активист Крисевич посвятил "запотевшему забралу" художественное произведение

Политический активист и акционист Павел Крисевич представил на суд общественности серию фотографий, объединенных в триптих под названием "Превращение". На изображениях позирует в полной эпикировке ОМОН с закрытым лицом мужская фигура. В руках он держит холст с еще одним изображением силовика и подписью "забрало запотело", отсылающей к петербургским событиям вечера 23 января.

"Нет бы и не вглядываться, но я отчетливо вижу под черной вуалью забрала их нечеловеческие глаза. Они недвижимо провожают меня, когда я пролезаю мимо толпы людей", - прокомментировал автор свое концептуальное произведение.

Напомним, что ставшая мемом фраза "забрало запотело" - цитата из извинения, которое принес полицейский, сильно ударивший ногой в живот Маргариту Юдину в ходе демонстрации 23 января, после чего ее пришлось госпитализировать. Что характерно, несмотря на его персональное извинение, впоследствии в петербургском главке не смогли установить личность угодившего в скандал сотрудника.

фото: pavelkrisevich / Instagram