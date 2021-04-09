Турция закрывает границу для российских туристов

Турецкое правительство приняло решение с понедельника, 12 апреля, запретить прием чартерных, а также грузопассажирских рейсов в связи ухудшением эпидемиологической динамики, сообщает петербургское издание 78.ru со ссылкой на свои источники.

При этом рассматривается более мягкий вариант - с обязательным прохождением туристами двухнедельного карантина по прибытии. Одно от оперативного штаба изданию известно наверняка: тотального запрета на авиасообщение турецкими чиновниками введено не будет.

По заболеваемости в мире Турция вышла на восьмую строчку, в Европе она пятая сверху. За последний день в стране зафиксировали более 55 тысяч заражений, тогда как в России - всего 9150 новых случаев.