18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

20:18

Турция закрывает границу для российских туристов

фото ЗакС политика Турция закрывает границу для российских туристов

Турецкое правительство приняло решение с понедельника, 12 апреля, запретить прием чартерных, а также грузопассажирских рейсов в связи ухудшением эпидемиологической динамики, сообщает петербургское издание 78.ru со ссылкой на свои источники.

При этом рассматривается более мягкий вариант - с обязательным прохождением туристами двухнедельного карантина по прибытии. Одно от оперативного штаба изданию известно наверняка: тотального запрета на авиасообщение турецкими чиновниками введено не будет.

По заболеваемости в мире Турция вышла на восьмую строчку, в Европе она пятая сверху. За последний день в стране зафиксировали более 55 тысяч заражений, тогда как в России - всего 9150 новых случаев.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:48 В Петербурге начал работу новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

11:47 В РФ вновь растет количество новых случаев COVID-19: вирус выявили у более 9 тысяч человек

11:27 Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

10:55 Финляндия может снять часть "антивирусных" ограничений к лету

10:10 Сбежавшая из Боткина петербурженка пожаловалась на принудительное лечение от COVID-19 в ЕСПЧ

9:31 В Петербурге на аппаратах ИВЛ находятся 178 COVID-больных

8 апреля, 17:19 В Петербурге изучают сроки вакцинации "Эпиваккороной" для переболевших вирусом

8 апреля, 11:45 Роспотребнадзор решил подать в суд на "Артдокфест" из-за нарушения "антивирусных" правил

8 апреля, 11:24 Коронавирус добрался до 8672 россиян: в Петербурге - 695 новых случаев

8 апреля, 9:47 Петербург получил почти 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

20:18 Турция закрывает границу для российских туристов

19:50 Елена Милашина отказалась от франко-немецкой премии "За права человека"

19:20 Активист Крисевич посвятил "запотевшему забралу" художественное произведение

19:10 Муниципал: Мундепы попросили прокурора наказать виновных в финансовых нарушениях администрации Адмиралтейского района

18:52 В Буграх прекратили незаконную добычу песка

18:18 У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

18:07 Машина депутата ЗакСа Бочкова угодила в ДТП

17:48 На организатора "Артдокфеста" Виталия Манского напали активисты SERB

17:17 В Петербурге растет электронный реестр исторических домов, не признанных памятниками

17:17 В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального

16:36 Блокадная булочная на Петроградской стороне получит мемориальную доску

16:03 За распыление газа в силовика участник акции 31 января получил 3,5 лет колонии

15:41 В Смольном готовятся вернуть в список гайд-парков площадь Ленина

15:25 У Северной Осетии сменился глава

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru