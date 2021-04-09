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20:54

Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

фото ЗакС политика Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

Депутат Государственной думы Галина Хованская подготовила еще не внесенный на рассмотрение коллег законопроект, призванный усложнить жизнь малому бизнесу, арендующему помещения в многоквартирных домах. Суть инициативы состоит в том, чтобы обязать предпринимателей согласовывать сам факт своего нахождения и функционирования в таких домах с жильцами. В интервью "Фонтанке" женщина пояснила, что идея не нова и принадлежит президенту Владимиру Путину, который двумя годами ранее призвал депутатов работать в этом направлении, но ни в какой официальной бумаге свое поручение не задокументировал. Причем, как говорит Хованская, Путина смущают даже магазины шаговой доступности, если, к примеру, исходящие от них запахи и звуки как-то ущемляют обитателей квартир. Депутат подчеркивает, что рассматривается не самый радикальный вариант.

"Мы не трогаем ситуации, которые сложились исторически. Там работают другие структуры. Тот бизнес, который уже работает, останется", - заверила справедливоросс.

В это уточнение не верит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. Для нее принятие инициативы будет равнозначно смерти малых фирм в больших домах.

"Будем жить в пустыне, когда идти до ближайшей булочной надо три квартала. <...> Каждая очередная норма всегда касается всех. Вы можете обнаружить, что ваши кондиционеры стали незаконными", - аргументирует она свой скепсис.

Зато еще не внесенный законопроект с большим пониманием встретили жители улицы Рубинштейна, постоянно жалующиеся на бурную ночную жизнь в барах на первых этажах жилых домов.

"Многоквартирный дом — это не только квартиры, но и общедомовое имущество, которое часто эксплуатирует бизнес, поэтому узнавать мнение других собственников — это нормально", - уверена член правления организации "Граждане Рубинштейна" Ольга Устян.

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