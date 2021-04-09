18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9 апреля, 23:34

Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

фото ЗакС политика Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

Валерий Гарнец, уже восемь лет возглавляющий администрацию Выборгского района Петербурга, подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору будущих кандидатов в Законодательное собрание. Информация об этом размещена на официальном сайте праймериз.

Глава района претендует на выдвижение в 11-м избирательном округе, в территорию которого входит часть Выборгского района. Сейчас в Законодательном собрание этот округ представляет единоросс Михаил Погорелов. На данный момент конкурентами Гарнеца на партийном голосовании по 11-му округу являются муниципальные депутаты МО Константин Альхов (МО "Шувалово-Озерки"), Павел Виноградов (МО №15), Илья Мастеров (МО №15), Людмила Самуйлова (МО "Сампсониевское"),  главный врач поликлиники №99 и бывший депутат "Сампсониевского" Александр Загородников, недавно вошедшая в состав ТИК№35 педагог "Академии талантов" Виктория Крылова, беспартийный начальник генплана и транспорта из ООО  "ЕМС-майнинг" Алексей Кульбицкий, экс-кандидат в мундепы "Морских ворот" Вадим Мацко и экс-кандидат из МО "Шувалово-Озерки" Сергей Федотов.

Валерий Гарнец занимает пост главы Выборгского района с 1 августа 2013 года. Прежде он успел поработать в качестве заместителя главы Центрального (2008-2010 гг.) и Адмиралтейского (2012 год) районов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:18 Главреда "Важных историй" Анина увезли на допрос после обыска в его квартире

9 апреля, 23:34 Глава Выборгского района Гарнец подал документы на праймериз ЕР в ЗакС

9 апреля, 20:54 Депутат Хованская хочет, чтобы малый бизнес в многоэтажках согласовывал свою работу с жильцами

9 апреля, 20:18 Турция закрывает границу для российских туристов

9 апреля, 19:50 Елена Милашина отказалась от франко-немецкой премии "За права человека"

9 апреля, 19:20 Активист Крисевич посвятил "запотевшему забралу" художественное произведение

9 апреля, 19:10 Муниципал: Мундепы попросили прокурора наказать виновных в финансовых нарушениях администрации Адмиралтейского района

9 апреля, 18:52 В Буграх прекратили незаконную добычу песка

9 апреля, 18:18 У главреда "Важных историй" Романа Анина ведет обыск ФСБ

9 апреля, 18:07 Машина депутата ЗакСа Бочкова угодила в ДТП

9 апреля, 17:48 На организатора "Артдокфеста" Виталия Манского напали активисты SERB

9 апреля, 17:17 В Петербурге растет электронный реестр исторических домов, не признанных памятниками

9 апреля, 17:17 В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального

9 апреля, 16:36 Блокадная булочная на Петроградской стороне получит мемориальную доску

9 апреля, 16:03 За распыление газа в силовика участник акции 31 января получил 3,5 лет колонии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru