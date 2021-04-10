Главреда "Важных историй" Анина увезли на допрос после обыска в его квартире

Главного редактора "Важных историй" Романа Анина после шестичасового обыска в его квартире увезли на допрос в СК, об этом сообщается в Telegram-канале его издания.

Коллега Анина Роман Шлейнов ранее рассказал "Дождю", что уголовное дело о неприкосновенности частной жизни, из-за которого сотрудники ФСБ явились с обыском в квартиру главреда "Важных историй" было заведено в 2016 году по заявлению супруги главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. Статус Романа Анина в этом деле пока неизвестен. Во время обыска у журналиста изъяли все гаджеты.

В 2016 году "Новая газета" опубликовала расследование Анина о яхте „Принцесса Ольга", которую журналист связывал с Сечиным. В октябре 2016 года суд признал сведение, изложенные в публикации, недостоверными