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11:07

В РФ подтвердились 8,7 тысяч новых случаев COVID-19, из них 699 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ подтвердились 8,7 тысяч новых случаев COVID-19, из них 699 - в Петербурге

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8704 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 402, а сумели поправиться 9579 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2006 новых больных, в Петербурге – 699, в Подмосковье – 587. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 953 человека и скончался 31.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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