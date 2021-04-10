Петиция в защиту портрета Хармса на его доме набирает популярность

Электронная петиция на change.org, авторы которой добиваются сохранения граффити с портретом писателя Даниила Хармса на доме 11 по улице Маяковского, за несколько дней набрала 8300 подписей.

Отдельно подчеркивается, что художников с их работой, появившейся на фасаде в 2016 году, поддержали собственники дома, в котором жил авангардный литератор.

Защитники изображения хотят, чтобы губернатор Александр Беглов поспособствовал отзыву иска, который к ЖКС "Маяковского 11" подала администрация Центрального района, стремящаяся закрасить произведение. Того же добивается депутат ЗакСа Борис Вишневский, написавший главе города депутатский запрос.

Активисты отмечают, что предыдущий губернатор Георгий Полтавченко был достаточно сговорчив и не позволил в аналогичной ситуации уничтожить рисунок.

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