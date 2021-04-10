Защитники здания ВНИИБ вновь собрались на народном сходе

Несколько десятков жителей и активистов с площади Мужества собрались возле бывшего здания НИИ Бумажной промышленности, судьба которого не определена и продолжает беспокоить неравнодушных горожан. В отличие от некоторых предыдущих встреч, на этот раз мероприятие не посетил никто из депутатов ЗакСа.

На встрече активисты констатировали, что ситуация остается подвешенной, что сущностных решений за последние недели никем не озвучивалось и не принималось, и раскритиковали КГИОП за его последовательное нежелание присваивать зданию сталинского неоклассицизма 1955 года постройки статус исторического памятника. По мнению активиста Александра Алаханова, комитет постоянно стремится открыто или кулуарно занять сторону почти любого застройщика на севере города.

Пока идут судебные заседания, связанные с проблемным пустующим зданием, продолжает действовать мораторий на какие-либо работы на его территории. В марте перед жителями на его крыльце выступил глава Выборгского района Валерий Гарнец, выразивший солидарность с активистами и представивший два способа выхода из положения. Оба из них, прочем, не выглядят реалистичными: собственник, компания "ФСК", наотрез отказывается продавать здание, а КГИОП продолжает отклонять заявки на охранный статус.

Борьба за здание на 2 Муринском проспекте длится уже почти два года.

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