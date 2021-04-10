В редакции "Важных историй" прошел обыск в отсутствие журналистов

Рабочий коллектив издания "Важные истории" через свой Telegram-канал сообщил о том, что накануне, 9 апреля, в их пустовавшей на тот момент редакции провели обыск сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом им удалось узнать в ночи, после того, как их главного редактора Романа Анина отпустили из здания Следственного комитета, где он отказался давать показания. Никаких пропаж журналисты, придя на место, не заметили.

"Добавилось ли что-то – мы пока не знаем, но и не исключаем. В тумбочке одной из сотрудниц нашли документы и заботливо разложили на столе – видимо, фотографировали. Что мы можем на это сказать? Да, неприятно и бесит. Нет, не страшно", - говорится в посте.

Напомним, что следственные действия в доме у Анина начались в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Оно, как сообщили вчера по телеканалу "Дождь", было заведено в 2016 году по заявлению супруги главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. Претензии вызвала публикация Анина в "Новой газете", где он писал о яхте, которую связывал с именем Сечина. В том же 2016 году суд признал приведенные журналистом сведения в статье недостоверными.