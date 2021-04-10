Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

На двери мурманского штаба Алексея Навального появилось запрещенное в России изображение свастики, о чем в своем Telegram-канале сообщила координатор местных "навальнистов" Виолетта Грудина. Ситуация осложнилась тем, что злоумышленники вдобавок заделали щели монтажной пеной.

"Открыть дверь до сих пор так и не получилось, замок залит плотно", - пожаловалась активистка.

В этот же день Грудиной досталось и лично: в ее подъезде разбросали листовки, и она стала их главной героиней как предводитель "банды нелюдей".

"Меня обвиняют в бандитизме и совращении детей, при этом упоминая мой личный адрес", - рассказала "навальнистка", признавшись, что на этом примере увидела истинное лицо грязных политтехнологий.

В листовках ей также ставится в упрек склонение несовершеннолетних к гомосексуальным практикам.