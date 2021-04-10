Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

Председатель партии "Яблока" Николай Рыбаков рассказал "Ведомостям" о планах на предстоящие в один день региональные и думские выборы, определив, что главная ставка будет делаться на "списочников". Демократам потребуется для их поддержки и раскрутки 1 млрд рублей, тогда как одномандатники должны будут сами изыскивать и собирать средства на свою кампанию. Вместе с однопартийцами Рыбаков убежден в неизбежности фальсификаций, но убежден он и в другом.

"Если все те люди, которые выходили на улицы в феврале, пойдут работать наблюдателями на выборы, то "Яблоко" будет представлена и в Законодательном собрании Петербурга, и в Государственной думе", - развернул политик свою мысль.

При этом никаких договоренностей с другими оппозиционными партиями "Яблоко" привычно не хочет заключать. Преимуществ для себя в разведении одномандатных округов между разными оппозиционными кандидатами соратники Рыбакова и он сам не находят.

"Я не вижу смысла. Я считаю заблуждением, что парламентские партии в Петербурге являются какими-то вегетарианскими людоедами. Если вы представляете партию Прилепина–Старикова, вы не являетесь ангелом. То же самое касается и всех остальных", - заявил он.

По словам Рыбакова, в ГД есть только одна политическая сила - "партия Владимира Путина", тогда как борьбу между собой парламентские партии в лучшем случае имитируют.