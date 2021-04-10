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17:14

Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

фото ЗакС политика Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

Петербургский НИИ гриппа им. Смородинцева приступит к клиническим испытаниям разработанной им новой вакцины нынешней осенью, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора НИИ Дмитрия Лиознова. В его планах - сделать так, чтобы не позже, чем через год препарат можно было свободно использовать. По словам Лиознова, в основу вакцины для интраназального введения легла технология, во многом напоминающая принцип действия вакцины "Спутник V".

"Но здесь используется вирус гриппа, эффект, будем надеяться, будет такой же хороший, как и других наших вакцин", - отметил специалист.

Таким образом, по всей видимости, разработка НИИ Гриппа станет уже пятой по счету российской вакциной от коронавируса после "Спутника V", "ЭпиВакКороны", "КовиВака" и "Спутника лайт". Последняя проходит регистрацию в Минздраве.

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