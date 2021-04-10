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18:00

Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

фото ЗакС политика Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

С целью поддержать российского оппозиционера Алексея Навального, содержащегося в покровской ИК-2 и испытывающего проблемы со здоровьем, ему отправили письмо несколько депутатов национального парламента ФРГ (Бундестага), передает издание Der Spiegel.

В письме они выражают солидарность с политиком и вслед за многими правозащитниками утверждают, что условия в колонии можно считать пыточными, что уже само по себе противоречит Европейской конвенции. Письмо отправили обычной почтой в само пенитенциарное учреждение и продублировали его в электронном варианте, отправив на адрес московского штаба Навального.

"Мы не должны отводить взгляд, если режим Путина снова подвергнет жизнь Навального опасности", - заявил изданию депутат от фракции "зеленых" Мануэль Саррацин.

С учетом голодовки, которую оппозиционер держит с 31 марта и которая удручает Саррацина, он уверен, что пребывание политика в ИК-2 "явно перестало быть безопасным".

Напомним, что помимо неврологических болей политик жалуется на сильный кашель и температуру. В одном из писем он рассказал, что в его отряде раз за разом госпитализируют заключенных с туберкулезом. Голодовку он держит, поскольку к нему не пропускают его лечащего врача, тогда как в колонии он не может получить требующейся квалифицированной помощи. В прошлом году он перенес тяжелое отравление нервно-паралитическим веществом.

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