Почти 16 тысяч петербуржцев лежат на больничном с COVID-19

За последние 24 часа на наличие коронавируса в организме проверили 18 056 жителей Петербурга, днём ранее количество проведённых тестов было заметно выше - 21 088, оповестили в Смольном.

На пульт справочной службы "122" поступило 6272 вызова по вопросам, связанным с COVID-19. Отмечается также, что с октября 2020 года более полутора тысяч горожан зарегистрировались в качестве волонтёров, из них обучение и аккредитацию получили 1162 человека. За этот период гуманитарная помощь была оказана почти 204 тысячам петербуржцев.

На больничном с диагнозом "коронавирусная инфекция" на данный момент пребывают 15,9 тысяч обитателей Северной столицы.

В федеральном штабе отчитались о 123,7 млн лабораторных исследований, проведённых за минувшие сутки. Врачи наблюдают за состоянием почти 502 тысяч больных.