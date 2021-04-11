18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:11

Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

фото ЗакС политика Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов отчитался об итогах завершающейся недели, отметив ключевые события минувших дней. Замечания городского главы опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

Для начала губернатор, пребывавший последние семь дней в отпуске, отметил важность встречи с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой, с которым он обсудил вопросы развития туризма и общего регионального взаимодействия. 

Немаловажным, по словам Беглова, был также разговор с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым: управленцы договорились о поставках свежих фермерских продуктов и минеральной воды из южного региона в Северную столицу.

Также Беглов пообщался с главой Министерства здравоохранения Михаилом Мурашко: ключевая тема дискуссии - поставка препаратов "Гам-КОВИД-Вак" и "ЭпиВакКороны" в город на Неве. Губернатор добавил, что по прошествии 21 дня после прививки чувствует себя хорошо, и призвал горожан не тянуть с вакцинацией.

Петербург, продолжил Беглов, отправил в департамент музеев и древностей Сирии компьютер, способный обрабатывать большие объемы графических материалов, в том числе, к примеру, - 3D-модель древней Пальмиры, которую сделали петербургские ученые.

Наконец, резюмируя, Беглов похвалил команду университета ИТМО, прошедшую в полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 "Этот день настал": В Махачкале состоялось открытие первого в СКФО штаба Навального

17:16 Посол РФ обвинил власти Германии в "пособничестве" съёмкам фильма Навального про "дворец" в Геленджике

16:54 Депутат Бочков высадил миндальные деревья на фестивале "Японская весна" в Славянке

15:51 "Время трезвой страны": Новосибирский коммунист предложил "выселить" алкоголь из магазинов

15:00 Обманутые дольщики компании "Элемент-бетон" вышли на "пикетный" митинг во Всеволожске

14:01 Кремль: Пишущий послание Федеральному собранию Путин готовит сенсационные заявления

13:11 Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

12:15 "Настоящему политическому заключенному": Расследования Навального получили премию кинокритиков "Белый слон"

11:45 Коронавирус диагностировали у 8702 россиян, из которых 694 - жители Петербурга

11:17 Почти 16 тысяч петербуржцев лежат на больничном с COVID-19

10:33 "До сих пор не уходят": С ночи полиция пытается попасть в ростовский штаб Навального

10 апреля, 18:00 Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

10 апреля, 17:14 Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

10 апреля, 16:32 Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

10 апреля, 16:15 Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru