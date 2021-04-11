Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов отчитался об итогах завершающейся недели, отметив ключевые события минувших дней. Замечания городского главы опубликованы на его странице во "ВКонтакте".

Для начала губернатор, пребывавший последние семь дней в отпуске, отметил важность встречи с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой, с которым он обсудил вопросы развития туризма и общего регионального взаимодействия.

Немаловажным, по словам Беглова, был также разговор с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым: управленцы договорились о поставках свежих фермерских продуктов и минеральной воды из южного региона в Северную столицу.

Также Беглов пообщался с главой Министерства здравоохранения Михаилом Мурашко: ключевая тема дискуссии - поставка препаратов "Гам-КОВИД-Вак" и "ЭпиВакКороны" в город на Неве. Губернатор добавил, что по прошествии 21 дня после прививки чувствует себя хорошо, и призвал горожан не тянуть с вакцинацией.

Петербург, продолжил Беглов, отправил в департамент музеев и древностей Сирии компьютер, способный обрабатывать большие объемы графических материалов, в том числе, к примеру, - 3D-модель древней Пальмиры, которую сделали петербургские ученые.

Наконец, резюмируя, Беглов похвалил команду университета ИТМО, прошедшую в полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию.

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