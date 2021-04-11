Кремль: Пишущий послание Федеральному собранию Путин готовит сенсационные заявления

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что грядущее послание Владимира Путина Федеральному собранию по большей части будет посвящено развитию страны в период пандемии COVID-19. О том, что может сообщить президент, Песков рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Среди прочего, отметил Песков, глава государства огласит "системные меры поддержки" в постковидный период.

Пресс-секретарь особо указал, что Путин самостоятельно пишет послание, поэтому, среди прочей информации, в него могут войти "сенсационные заявления даже для авторов основных тезисов".

Резюмируя тему, Песков напомнил, что невзирая на то, что мир находится в "ответственном и непростом периоде", России удалось "сохранить лицо" даже в условиях кризиса.

"Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. Мы видим, с какими проблемами сталкиваются, например, наши соседи в Европе. То есть у нас работает полностью промышленность. У нас работает сфера образования. У нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг. У нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны", - закончил мысль Песков.

Послание президента Федсобранию, напомним, будет оглашено 21 апреля.