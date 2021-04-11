Обманутые дольщики компании "Элемент-бетон" вышли на "пикетный" митинг во Всеволожске

Дольщики компании "Элемент-бетон", не получившие, невзирая на обещания застройщика, свои квартиры, вышли на согласованный митинг во Всеволожске, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа". В мероприятии, по оценке корреспондента издания, приняли участие около 50 человек.

"Мы будем стоять на митингах до тех пор, пока строительные краны не вернутся на стройку", - манифестировали собравшиеся.

Как рассказал один из участников акции Даниил Денека, около пятисот семей не могут получить свои квартиры в ЖК "Финские кварталы" в областной деревне Лупполово: застройщик обещал сдать комплекс ещё в 2018 году.

Участникам митинга пришлось переформатировать акцию в формат одиночных пикетов, поскольку администрация Всеволожского района санкционировала её на месте, огороженном забором.

В 2019 году "Элемент-бетон" признали банкротом. Власти Ленобласти пытались привлечь к достройке объектов, так и не сданных фирмой, компанию "Таймс", однако прийти к консенсусу сторонам так и не удалось.