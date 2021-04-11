"Время трезвой страны": Новосибирский коммунист предложил "выселить" алкоголь из магазинов

Депутат Городского совета Новосибирска от фракции КПРФ Антон Бурмистров обеспокоился проблемой "пьющей России" и выступил с идеей переместить весь алкоголь из продуктовых магазинов в специализированные точки продажи, делится "НДН.Инфо".

Коммунист предположил, что россияне покупают чрезмерное количество спиртного из-за "хитрых" маркетинговых уловок.

"Когда водка продаётся рядом с соком или конфетами, невольно создаётся впечатление „необходимости" алкоголя для жизни", - считает Бурмистров.

Ещё одно опасение у депутата вызывает растущее количество пивных магазинов, в связи с чем он находит резонным ввести лицензию на продажу пенного напитка: мера, по его словам, помогла бы контролировать отрасль и оперативно ликвидировать несанкционированные точки реализации товара.

"Период „пропивания" Родины, начавшийся с [первого президента России Бориса] Ельцина, пора прекращать. У опьянённого населения отобрали многие национальные богатства, а теперь продолжают вводить в заблуждение. <…> Настаёт время строительства новой, трезвой страны", - манифестирует коммунист.

В конце прошлого года "Трезвая Россия" выпустила доклад, в котором утверждается, что алкоголь употребляют более 85% трудоспособных граждан РФ. По информации организации, в данной группе 70% смертей вызваны последствиями алкоголизма. Предпочитаемые напитки россиян - пиво (8,5 млрд литров в год) и водка (1 млрд литров).