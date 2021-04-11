18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:54

Депутат Бочков высадил миндальные деревья на фестивале "Японская весна" в Славянке

фото ЗакС политика Депутат Бочков высадил миндальные деревья на фестивале "Японская весна" в Славянке

Депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Бочков поучаствовал в церемонии открытия фестиваля "Японская весна" в Славянке, сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы.

Мероприятие прошло в рамках программы развития японо-российских отношений и укрепления связи между городами-побратимами.

Кроме Бочкова с приветственным словом на открытии фестиваля выступил атташе генконсульства Японии Сибуя Коити. 

"Из таких событий строится и сохраняется дружба между народами. Микрорайону нужны новые центры притяжения жителей, и район обязательно будет насыщаться социальной инфраструктурой", - обратился к собравшимся Бочков.

В церемонии также были продемонстрированы боевые навыки спортивных команд "Айкидо Тендорю" и "Каратэ Сётокан". Выступил и коллектив барабанщиков "Тайко".

"На территории комплекса "Грин Парк" фестиваль собрал множество специалистов в различных сферах японской культуры. Жители смогут испытать себя в турнире по шахматам "ГО" от шахматного клуба "НАН", окунуться в мир живописи "Суми-Э" под руководством ведущего преподавателя студии живописи Юлии Егоровой, попробовать себя в искусстве "Икэбана" вместе с профессором института Икэнобо Ольгой Мальцевой", - рассказали о досуге, доступном для петербуржцев в Славянке, в пресс-службе ЗакСа.

Под конец Бочков вместе с участниками мероприятия высадил миндальные деревья на территории "Японского садика" в "Грин Парке".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

9 апреля, 18:07 Машина депутата ЗакСа Бочкова угодила в ДТП

9 апреля, 13:55 Цивилёв предлагает лишать водителей-нарушителей скидок на оплату штрафов

9 апреля, 12:58 Вишневский подготовил законопроект об увеличении территорий ЗНОП в нуждающихся районах

9 апреля, 12:26 Анохин согласился идти на выборы не от "Единой России"

9 апреля, 11:54 В ЗакСе предложили позволить льготникам возвращать пакет соцуслуг в любое время года  

8 апреля, 15:19 Вишневский просит Беглова облегчить доступ небогатым семьям к детским лагерям

8 апреля, 13:32 В ЗакСе предлагают упростить порядок выбора между денежной компенсацией и соцпакетом

8 апреля, 11:27 Депутаты ЗакСа хотят отмечать День российского предпринимательства в Петербурге

7 апреля, 19:10 Бельский пока не готов поменять свою должность на пост спикера ЗакСа

7 апреля, 18:34 ЗакС и "прорыв" Анохина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 "Этот день настал": В Махачкале состоялось открытие первого в СКФО штаба Навального

17:16 Посол РФ обвинил власти Германии в "пособничестве" съёмкам фильма Навального про "дворец" в Геленджике

16:54 Депутат Бочков высадил миндальные деревья на фестивале "Японская весна" в Славянке

15:51 "Время трезвой страны": Новосибирский коммунист предложил "выселить" алкоголь из магазинов

15:00 Обманутые дольщики компании "Элемент-бетон" вышли на "пикетный" митинг во Всеволожске

14:01 Кремль: Пишущий послание Федеральному собранию Путин готовит сенсационные заявления

13:11 Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

12:15 "Настоящему политическому заключенному": Расследования Навального получили премию кинокритиков "Белый слон"

11:45 Коронавирус диагностировали у 8702 россиян, из которых 694 - жители Петербурга

11:17 Почти 16 тысяч петербуржцев лежат на больничном с COVID-19

10:33 "До сих пор не уходят": С ночи полиция пытается попасть в ростовский штаб Навального

10 апреля, 18:00 Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

10 апреля, 17:14 Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

10 апреля, 16:32 Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

10 апреля, 16:15 Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru