"Этот день настал": В Махачкале состоялось открытие первого в СКФО штаба Навального

На территории столицы Дагестана, Махачкалы, начал работу первый в Северо-Кавказском федеральном округе штаб оппозиционера Алексея Навального: новостью поделились местные активисты в Instagram. Координатором штаба стал известный в регионе общественный деятель Эдуард Атаев.

"Друзья, этот день настал! Махачкалинский штаб Навального открывает свои двери. Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!", - поприветствовали соратников кавказские активисты.

Следует отметить, что открытие филиала оппозиционеров не обошлось без предшествовавшего этому неприятного инцидента: в феврале местного жителя Руслана Аблякимова, заявившего о готовности дать старт проекту, избили неизвестные. Перед этим он сообщал о слежке за собой. Кроме того, ему постоянно отказывали в аренде помещений. Как итог, Аблякимов вынужденно уехал из Махачкалы.

Добавим, что ранее руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков объявил о намерении территориально "расшириться", открыв филиалы в Ульяновске, Оренбурге, Астрахани, Кирове, Владимире, Улан-Удэ, Курске, Чите, Петрозаводске, Абакане.