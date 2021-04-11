18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:00

"Этот день настал": В Махачкале состоялось открытие первого в СКФО штаба Навального

фото ЗакС политика "Этот день настал": В Махачкале состоялось открытие первого в СКФО штаба Навального

На территории столицы Дагестана, Махачкалы, начал работу первый в Северо-Кавказском федеральном округе штаб оппозиционера Алексея Навального: новостью поделились местные активисты в Instagram. Координатором штаба стал известный в регионе общественный деятель Эдуард Атаев.

"Друзья, этот день настал! Махачкалинский штаб Навального открывает свои двери. Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!", - поприветствовали соратников кавказские активисты.

Следует отметить, что открытие филиала оппозиционеров не обошлось без предшествовавшего этому неприятного инцидента: в феврале местного жителя Руслана Аблякимова, заявившего о готовности дать старт проекту, избили неизвестные. Перед этим он сообщал о слежке за собой. Кроме того, ему постоянно отказывали в аренде помещений. Как итог, Аблякимов вынужденно уехал из Махачкалы.

Добавим, что ранее руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков объявил о намерении территориально "расшириться", открыв филиалы в Ульяновске, Оренбурге, Астрахани, Кирове, Владимире, Улан-Удэ, Курске, Чите, Петрозаводске, Абакане.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:16 Посол РФ обвинил власти Германии в "пособничестве" съёмкам фильма Навального про "дворец" в Геленджике

15:51 "Время трезвой страны": Новосибирский коммунист предложил "выселить" алкоголь из магазинов

15:00 Обманутые дольщики компании "Элемент-бетон" вышли на "пикетный" митинг во Всеволожске

10:33 "До сих пор не уходят": С ночи полиция пытается попасть в ростовский штаб Навального

10 апреля, 0:18 Главреда "Важных историй" Анина увезли на допрос после обыска в его квартире

9 апреля, 14:12 На территории Можайки полыхает типография

9 апреля, 13:21 Соцобъектами в новостройках Петербурга займется специальная комиссия Смольного

9 апреля, 13:20 Умер худрук и основатель петербургского театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов

9 апреля, 13:09 В Петербурге эвакуировали "Невский центр": в здании ищут бомбу

9 апреля, 10:31 В отделении КПРФ в Сыктывкаре открылась выставка "Шиес - там, где рождается свобода"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 "Этот день настал": В Махачкале состоялось открытие первого в СКФО штаба Навального

17:16 Посол РФ обвинил власти Германии в "пособничестве" съёмкам фильма Навального про "дворец" в Геленджике

16:54 Депутат Бочков высадил миндальные деревья на фестивале "Японская весна" в Славянке

15:51 "Время трезвой страны": Новосибирский коммунист предложил "выселить" алкоголь из магазинов

15:00 Обманутые дольщики компании "Элемент-бетон" вышли на "пикетный" митинг во Всеволожске

14:01 Кремль: Пишущий послание Федеральному собранию Путин готовит сенсационные заявления

13:11 Компьютер для Сирии, вакцины и фермерские продукты: "отпускной" Беглов подвел итоги недели

12:15 "Настоящему политическому заключенному": Расследования Навального получили премию кинокритиков "Белый слон"

11:45 Коронавирус диагностировали у 8702 россиян, из которых 694 - жители Петербурга

11:17 Почти 16 тысяч петербуржцев лежат на больничном с COVID-19

10:33 "До сих пор не уходят": С ночи полиция пытается попасть в ростовский штаб Навального

10 апреля, 18:00 Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

10 апреля, 17:14 Новую вакцину от коронавируса НИИ гриппа начнет тестировать осенью

10 апреля, 16:32 Рыбаков отказывается договариваться с другими партиями о разведении округов

10 апреля, 16:15 Мурманских "навальнистов" дискредитируют свастикой и оскорбительными листовками

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru