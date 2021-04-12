Путин поручил определить проекты для инвестирования из ФНБ

Президент Владимир Путин поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния, сообщается на сайте Кремля.

Поручение Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. Правительство должно подготовить этот перечень до 1 мая при участии АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций".

Также Путин указал, что нужно разработать комплекс дополнительных мер для стимулирования организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов на территории России. В том числе среди предложений должны быть меры налогового стимулирования.

фото: kremlin.ru