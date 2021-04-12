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11:16

ЗакС внес в Госдуму законопроект о правилах нахождения животных в продуктовых корзинах

фото ЗакС политика ЗакС внес в Госдуму законопроект о правилах нахождения животных в продуктовых корзинах

Заксобрание Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий правила посещения магазинов и заведения общепита для посетителей с животными.

Напомним, авторы инициативы – депутаты от "Единой России" Сергей Никешин и Денис Четырбок. Они предлагают наделить правительство РФ полномочиями по определению правил посещения магазинов с животными для "упорядочения общественных отношений". В пояснительной записке они указали, что иногда возникают конфликты из-за того, что некоторые посетители магазинов сажают в тележку собак маленьких пород.

"Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим", - указали депутаты.

Напомним, текст законопроекта ЗакС утвердил на заседании 7 апреля. Четырбок ранее отмечал, что речи о полном запрете посещения магазинов и кафе с домашними питомцами не идёт.


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