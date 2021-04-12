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12:01

Еще 15 парков и скверов Петербурга откроют после просушки в ближайшие дни

фото ЗакС политика Еще 15 парков и скверов Петербурга откроют после просушки в ближайшие дни

Парки и сады Петербурга продолжают открывать после весенней просушки, 12 апреля для петербуржцев открыли сад Василеостровец, сообщили в комитете по благоустройству.

Во вторник, 13 апреля, планируется открыть для посещения еще 13 парков и скверов. Это:

  • парк Героев-пожарных между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей;
  • сквер на улице Белы Куна д. 24, корп. 1;
  • сквер на улице Турку от Белградской улицы до Будапештской улицы;
  • сквер на Купчинской улице между д. 4, корп. 1 и д. 6/4, корп. 1;
  • сквер на Будапештской улице от Пловдивской улицы до М. Каштановой аллеи;
  • сквер на Купчинской улице, д. 29, корп. 1, д. 25/11;
  • сквер на пересечении Бухарестской улицы и улицы Фучика;
  • Федоровский сквер на Дунайском проспекте между Загребским бульваром и Бухарестской улицей;
  • сквер на Софийской улице между д. 32, корп. 1, д. 34, корп. 2 и д. 38, корп. 1;
  • сквер между М. Карпатской улице и Карпатской улице напротив д. 23, корп. 1, по М. Карпатской улице;
  • сквер в Альпийском переулке между д. 23, корп. 1 и д. 49, корп. 1, по Будапештской улице;
  • сквер в Альпийском переулке, д. 26;
  • сквер на Курской улице западнее д. 45 по Воронежской улице;

Также в среду, 14 апреля, планируется открыть парк на улице Инструментальщиков, 15.

На весеннюю просушку закрылись 87 зеленых зон Петербурга. На прошлой неделе открылись десять из них, после того, как сотрудники комблага положительно оценили состояние их территорий.

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