Активиста штаба Навального в Мурманске задержали по подозрению в перевозке наркотиков

Полицейские задержали в Мурманске замкоординатора местного штаба Навального Александра Суринова по подозрению в перевозке наркотиков, передает "МБХ медиа".

По словам координатора краснодарского штаба политика Анастасия Панченко, Суринова задержали в аэропорту, когда он прилетел из Петербурга в Мурманск.

"Он мне об этом написал. Обыскивают с адвокатом и при понятых, насколько я знаю. Сказали, что задержание связано с подозрением в перевозке наркотиков", - рассказала Панченко.

В разговоре с "Открытыми медиа" Суринов рассказал, что его задержали прямо в салоне самолета, и полицейские искали наркотики в его багаже, сославшись на получение анонимной наводки. Активиста отпустили, запрещенных веществ у него не нашли. Он связывает произошедшее с решением координатора мурманского штаба Виолетты Грудиной выдвинуться в местный парламент.