Главред "Важных историй" остался в статусе свидетеля после допроса в СК

Следственный комитет снова допросил главного редактора "Важных историй" Романа Анина по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщила редакция в Telegram-канале.

Анин остался в статусе свидетеля. Адвокат Анна Ставицкая в разговоре с "МБХ медиа" рассказала, что следователей интересовало, откуда Анин получил информацию из расследования о яхте главы "Роснефти" Игоря Сечина и как ее публиковали.

Вечером 9 апреля силовики пришли к Анину с обыском, который продлился около шести часов. Обыски проводили в рамках дела по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Это дело было возбуждено еще в 2016 году и связано с текстом Анина в "Новой газете" "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?". В октябре 2016 года суд признал сведения, изложенные в публикации, недостоверными.