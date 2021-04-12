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12:58

Суд в Петербурге отложил заседание по делу участника акции 23 января о нападении на сотрудников ГИБДД

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отложил заседание по делу участника акции 23 января о нападении на сотрудников ГИБДД

Октябрьский районный суд отложил рассмотрение дела Николая Девятого, которого обвиняют в причинении насилия сотрудникам полиции (ч.2 ст.318 УК РФ) на протестной акции 23 января, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Судья решил в рамках дела допросить потерпевших, свидетелей, самого подозреваемого и рассмотреть доказательства. Рассмотрение дела перенесено на 12 мая. 

Прокурор на заседании зачитал обвинение, из которого следует, что происшествие произошло с 14:00 до 14:30 часов 23 января на Сенатской площади. Девятый, принимая участие в несанкционированном митинге, якобы разбросал на проезжей части железные ограждения, установленные на тротуаре и создал помехи для движения автомобилей, озвучил прокурор. По его словам, ограждения начал поднимать сотрудник ГИБДД Владислав Ломаченко, а Девятый, "действуя из хулиганских побуждений", подошёл и выбил ногой ограждение из рук полицейского, чем "причинил ему физическую боль". Затем подозреваемый якобы ударил Ломаченко кулаком по лицу - полицейский получил тупую травму головы, сотрясение мозга и ссадину, прочитал прокурор. Он добавил, что Девятый пытался скрыться с места происшествия, за ним погнался другой сотрудник ГИБДД Дмитрий Фёдоров, которого участник акции якобы тоже ударил кулаком по лицу, чем нанёс закрытую тупую травму головы, сотрясение мозга и ссадины. 

Девятый на заседании свою вину признал. Адвокат подозреваемого Владимир Терещенко сообщил журналистам после заседания, что их сторона надеется на условное наказание. На это могут повлиять признание вины, наличие несовершеннолетнего ребёнка и возмещение морального вреда потерпевшим. Пока переговоры о возможности возмещения вреда в денежном эквиваленте только идут - потерпевшие неохотно общаются со стороной обвиняемого, рассказал адвокат.

photo_2021-04-12_12-58-03.jpg (146 KB)на фото: Адвокат Владимир Терещенко

София Саттарова

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