В Петербуре загорелось два этажа здания Невской мануфактуры

Днем 12 апреля в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной, 50 вспыхнул пожар, охвативший четвертый и пятый этажи. Около часа дня спасатели повысили ранг сложности пожара до 3 уровня, передает ТАСС. Площадь горения составляет примерно 200 кв. метров.

О наличии пострадавших пока ничего не сообщается.

Здание, построенное в середине XIX века, представляет собой объект культурного наследия регионального значения. В настоящее время в нем располагается офис-центр.

UPD 14:30 Площадь горения увеличилась до 1,5 тысяч кв. метров, обрушились крыша и перекрытия

фото: ГУ МЧС по Петербургу