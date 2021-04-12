СЖ Петербурга дал оценку преследованию главреда "Важных историй"

Интерес силовых структур к главному редактору издания "Важные истории" Роману Анину, проходящего свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, вызвал однозначную реакцию у секретариата Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

"Мы расцениваем обыск и ночной допрос Романа Анина как очередной факт давления на прессу, попытку запугать журналистов-расследователей", - говорится в новейшем заявлении организации.

Напомним, что дело связано с публикацией в "Новой газете" пятилетней давности, которая посвящена собственности и отдыху Ольги Сечиной, тогдашней жены главы "Роснефти". Примечательно, что Анин и издание в 2016 году уже проиграли суд по этому делу, но производством возобновили. 9 апреля в доме у журналиста целый день проводили обыск сотрудники ФСБ, после чего его повезли на ночной допрос в СК. Там он отказался свидетельствовать против себя, и допрос состоялся только сегодня, 12 апреля.