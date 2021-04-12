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14:39

Заявившийся на праймериз Гарнец пока не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

фото ЗакС политика Заявившийся на праймериз Гарнец пока не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

Глава Выборгского района Петербурга Валерий Гарнец 12 апреля в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что пока только участвует в праймериз "Единой России", а не заявляет о своем желании выдвигаться в депутаты Законодательного собрания. По словам Гарнеца, "это разные вещи".

Информация о том, что он подал документы на праймериз, появилась на сайте "Единой России" 9 апреля. Гарнец заявил, что решил лично узнать, как проводится партийный "конкурс".

- Чтобы проверить насколько соответствует мои представления о том, как проводятся праймериз и как жители относятся к тем вещам, которые делаются в районе, - сказал руководитель Выборгского района. 

Он добавил, что пока не принял решение, будет ли он претендовать в 2021 году на мандат депутата Законодательного собрания.

Напомним, Гарнец выдвинул свою кандидатуру на праймериз по 11-му избирательному округу. Сейчас депутатом по этой территории является другой представитель "Единой России" Михаил Погорелов. В партии заявляли, что проголосовать за кандидатов на праймериз смогут все желающие. Итоги "Единая Россия" обещала озвучить в мае.

 

София Саттарова


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