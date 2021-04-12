Беглов вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров за март

В первой пятерке самых цитируемых в интернете глав регионов, ведущих блоги снова нашлось место для петербургского губернатора Александра Беглова: он занял пятую строчку. Исследование проводит мониторинговая компания "Медиалогия". Лидером "зачета" стал чеченский лидер Рамзан Кадыров, которого от Беглова в списке отделяют столичный мэр Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Согласно отчету "Медиалогии", популярность Беглову в марте главным образом принесла его вакцинация от коронавируса, которую он предспочел не скрывать от общественности.

Отметим, что, выступая в своих губернаторских эфирах в петербургской студии "Радио России", Беглов и после первой, и после второй инъекции одинаково описывал свое состояние здоровье как "хорошее" и не вдавался в детали. В каждом эфире Беглов настойчиво просит петербуржцев дойти до прививочного пункта, по числу которых Петербург опережает остальные регионы.

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