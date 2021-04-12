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15:22

Пожарный погиб при тушении огня в здании Невской мануфактуры

фото ЗакС политика Пожарный погиб при тушении огня в здании Невской мануфактуры

При тушении пожара в здании Невской мануфактуры погиб пожарный, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожарный погиб при эвакуации людей из здания. Источник агентства рассказал, что он был начальником звена, командиром отделения 64-й пожарной части. Из горящего здания эвакуировали 40 человек, передает "Интерфакс". Тушение пожара осложняет сильный ветер и деревянные перекрытия исторического здания. Площадь пожара разрослась до 4 тысяч квадратных метров, пожару присвоен пятый, максимальный ранг сложности.

Огонь охватил здание Невской мануфактуры днем 12 мая. Оно было построено в середине XIX века, считается памятиком регионального значения.

фото: 78.mchs.gov.ru

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