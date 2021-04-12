ИТМО запустил Telegram-бот, способный воссоздать полет Гагарина

К 60-летию первого полета в космос ученые из ИТМО открыли бот в Telegram, посредством которого можно воссоздать события исторического события 12 апреля 1961 года с участием Юрия Гагарина. Разработчики оперировали архивными документами - прежде всего, стенограммой переговоров между первым космонавтом и Землей. Сценарий занял 18 листов.

"Это один из самых простых способов пережить этот полет с максимальным погружением. Видео, аудио и текст переговоров идеально вписываются в механики Telegram. Такой бот позволит вовлечь больше интересующихся открытиями, космосом, программированием - пробовать и узнавать", - цитирует ТАСС сотрудника университета Александра Гостева.

При помощи бота также увидеть Землю с орбиты глазами Гагарина.

Отметим, что 12 апреля в Петербурге открылась выставка "Он первый", в церемонии поучаствовал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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