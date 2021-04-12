Глава штаба Навального в Дагестане пропал на следующий день после открытия

В Махачкале пропал координатор местного штаба Навального Эдуард Атаев, он не выходит на связь, сообщается в Twitter штаба.

По словам активистов, дома Атаева нет. Также координатор "Наблюдателей Дагестана" Руслан Ахалчи сообщил, что пропал и помощник Атаева Мурад Манапов. По словам Алахчи, Манапов перестал выходить на связь сразу после того, как вышел из дома.

Накануне в Махачкале открылся первый в Северо-Кавказском федеральном округе штаб Навального. Команда Навального анонсировала это в феврале, и на следующий день после анонса Руслана Аблякимова, который мог стать координатором, избили и вынудили покинуть Дагестан.