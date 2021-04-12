Комитет по культуре наказал персонал ГМП "Исаакиевский собор" после проверки КСП

Подтверждение петербургской прокуратурой сведений, изложенных в отчете КСП о проверке деятельности музея "Исаакиевский собор", побудило комитет по культуре сообщить о мерах реагирования. Собственно, как сообщает пресс-служба комитета, меры были приняты еще до вынесения представления от прокуратуры, о котором стало известно сегодня, 12 апреля. Сам же отчет КСП был опубликован прошлой осенью.

Так, директор учреждения Юрий Мудров, который занимал две должности одновременно и получал два оклада, в январе был уволен с должности главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе. Поскольку проверка КСП показала, что она сам себе выписывал премии и сам оценивал качество своей работы, комитет счел нужным снизить одну из таких премий (за последний квартал 2020 года) и отменить стимулирующую надбавку за 2021 год. Кроме того, сообщается, что сотрудников, неправомерно распоряжавшихся государственным имуществом музея, коснулось некое дисциплинарное взыскание.

Напомним, что КСП выявила в финансово-хозяйственной деятельности ГМП "Исаакиевский собор" за 2017-2019 годы нарушения более чем на 245,5 млн рублей.