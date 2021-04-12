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17:02

На Пивоварова возбудили дело за поставку масок и защитных костюмов на станцию скорой помощи

фото ЗакС политика На Пивоварова возбудили дело за поставку масок и защитных костюмов на станцию скорой помощи

На исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова возбудили дело об осуществление деятельности на территории России "нежелательной" организации (ст. 20.33 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру сам Пивоваров. По его словам, претензии прокуратуры касаются поставок "Открытой Россией" медицинских масок и защитных костюмов станции скорой помощи Петродворцового района в апреле 2020 года.

Тогда заместитель директора станции скорой помощи Сергей Жварницкий написал заявление о подозрении в мошенничестве "Открытой России", но дело возбуждено не было, напомнил Пивоваров. В этот раз, по его словам, причиной для возбуждения дела стали якобы записи годичной давности в социальных сетях исполнительного директора организации о тех поставках средств индивидуальной защиты. 

- В постановлении о привлечении есть показания господина Жварницкого, что человек, которым потом оказался я, приезжал на станцию скорой помощи, привозил средства защиты. Первое время указано, второе время указано, когда привозили, и они это все получили. Он мне звонил, просил забрать обратно, я отказался, а потом они обнаружили публикации в интернете и решили привлечь меня по "нежелательности", - рассказал Пивоваров.

По его мнению, новое дело может быть связано с попыткой давления на него в год выборов депутатов в Государственную Думу: "предвыборное обострение". 

- Оценили мою политическую активность таким образом. Ну какое дело прокуратуре Петродворцового района Петербурга, с которой мы год назад общались [до постов в соцсетях]? Вдруг провела мониторинг сети интернет, но выглядит это смешно, - считает Пивоваров. - Они приходили раньше на митинги, приходили на форум, теперь приходят из-за гуманитарной помощи. 

Он напомнил, что обычно поиском нарушений в интернете занимается Центр "Э". Исполнительный директор "Открытой России" сообщил, что предоставил прокуратуре полное обоснование того, что год назад действовала российская "Открытая Россия", а не другая, которую ранее Минюст признал нежелательной на территории страны. 

Напомним, в Мировом суде сейчас находится другое дело Пивоварова по статье 20.33 - за участие в форуме "Муниципальная Россия". Мероприятие проходило в Москве в марте, на нем задержали всех участников. Три привлечения по статье 20.33 грозят уголовным делом. 

София Саттарова


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