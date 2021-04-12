Екатеринбургская полиция проверяет Twitter Ройзмана

Бывшего мэра Екатеринбурга, оппозиционного политика Евгения Ройзмана вызвали в городское управление полиции из-за жалоб на содержание его популярного микроблога Twitter, о чем сообщает Znak.com со ссылкой на юристку Юлию Федотову.

"Какой-то аноним написал донос о том, что якобы Ройзман вовлекал несовершеннолетних в антиобщественные действия, и о том, что он якобы оскорбил представителя власти, хотя ни о том, ни о другом речь, безусловно, не идет", - рассказал адвокат.

Политик, между тем, стоит на своем, несмотря на грозящее ему уголовное дело.

"Я не отказываюсь ни от одного слова, которое я говорил, я все риски понимаю. Я их при советской власти не боялся, а сейчас тем более", - цитирует его издание.

Речь идет о твитах, связанных с несанкционированными акциями нынешней зимы, за которые глава фонда "Город без наркотиков" уже сам представал перед судом и был оштрафован.

Отметим, что Twitter Ройзмана известен обилием ненормативной лексики, при помощи которой политик часто комментирует общественно значимые события. Наиболее знамениты его так называемые реплаи". Всего на него подписано полмиллиона человек.